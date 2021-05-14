В Україні вперше відзначають День памʼяті українців, які рятували євреїв під час війни. У Бабиному Яру відкрили синагогу

В Україні сьогодні, 14 травня, вперше відзначається День памʼяті українців, які рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни.
На честь цього в Бабиному Яру відбулася церемонія відкриття синагоги в формі книги, яку спроєктував швейцарський архітектор Манюель Герц. У церемонії взяли участь перші особи держави, в тому числі премʼєр-міністр Денис Шмигаль, а також головний рабин України Моше Реувен Асман і голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Меморіальну синагогу «Місце для роздумів» відкривав премʼєр.
Президент Володимир Зеленський зробив заяву в своєму Twitter.
«Голокост — спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День памʼяті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тисячі героїв. Їх подвиг — приклад людяності й самопожертви», — написав він.
- За даними Українського інституту національної памʼяті, станом на січень 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Ізраїлем звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту.
- У грудні 2020 року археологи знайшли на ділянці майбутнього будівництва синагоги фрагменти кісток. Незважаючи на це, в BYНMC заявили, що поховань там немає. Противники BYHMC обурилися і звинуватили команду у неповазі до єврейських законів, які забороняють будувати щось на місцях поховань.
- Проєкт синагоги «Місце для роздумів» показали в січні 2021 року.