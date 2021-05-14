В Україні вперше відзначають День памʼяті українців, які рятували євреїв під час війни. У Бабиному Яру відкрили синагогу

В Україні сьогодні, 14 травня, вперше відзначається День памʼяті українців, які рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни.

На честь цього в Бабиному Яру відбулася церемонія відкриття синагоги в формі книги, яку спроєктував швейцарський архітектор Манюель Герц. У церемонії взяли участь перші особи держави, в тому числі премʼєр-міністр Денис Шмигаль, а також головний рабин України Моше Реувен Асман і голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Меморіальну синагогу «Місце для роздумів» відкривав премʼєр.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву в своєму Twitter.

«Голокост — спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День памʼяті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тисячі героїв. Їх подвиг — приклад людяності й самопожертви», — написав він.