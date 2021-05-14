В Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время войны. В Бабьем Яру открыли синагогу

В Украине сегодня, 14 мая, впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны.

В честь этого в Бабьем Яру прошла церемония открытия синагоги в форме книги, которую спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. В церемонии приняли участие первые лица государства, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, а также главный раввин Украины Моше Реувен Асман и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Мемориальную синагогу «Место для размышлений» открывал премьер.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление в своем Twitter.

«Холокост — общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству Праведников народов мира. Это более 2,5 тысячи героев. Их подвиг — пример человечности и самопожертвования», — написал он.