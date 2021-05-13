Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру «міністру культури ДНР»

Офіс генерального прокурора заочно повідомив так званому «міністру культури ДНР» про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Слідство встановило, що з червня 2015 року мешканець Донецька був на посадах від так званого першого заступника до міністра культури «ДНР».
«Підозрюваний забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донецької області з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії», — наголосили в Офісі генпрокурора.
За керівництва так званого «міністра культури», з бібліотечного фонду вилучають твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії Росї.
У ОГП також зазначають, що через підконтрольні «міністерству» установи псевдопосадовець сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань.
- 8 квітня Офіс генпрокурора оголосив у розшук «міністра звʼязку ЛНР», відповідального за пропаганду. У лютому про підозру повідомили заступнику голови «міграційної служби ДНР».
- 16 квітня СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра інформації» бойовиків «ДНР», який відповідав за створення і поширення фейків про Україну, а за також пропаганду.