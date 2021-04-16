СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра інформації ДНР». Він поширював пропаганду

Служба безпеки України повідомила про підозру «заступнику міністра інформації» бойовиків «ДНР», який відповідав за створення і поширення фейків про Україну, а за також пропаганду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Чиновнику» бойовиків заочно вручена підозра в посяганні на території України (ч. 2 ст. 110 КК).

Встановлено, що бойовик координував роботу підконтрольних ЗМІ під керівництвом російських кураторів для інформаційних атак, які завдавали шкоду інтересам України. Він особисто створював і поширював через інтернет дезінформацію і фейки, а також просував ідеї «русского мира» і «новоросії».

«Заступнику міністра» загрожує до 10 років позбавлення волі.