СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР». Вона виїхала на підконтрольну Україні територію та планувала змінити прізвище

Служба безпеки України затримала колишню чиновницю «ЛНР» — керівницю так званого «управління культури, молоді та спорту» в місті Довжанськ, яке тимчасово окуповане терористами. Їй готується повідомлення про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої території Луганської області до Росії, а потім приїхала до України з території РФ через пункт пропуску «Мілове».

Колаборантка в’їжджала в Україну, щоб змінити прізвище, і планувала постійно проживати на підконтрольній українській владі території.

Співробітники СБУ встановили, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015—2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди й організовувала агітаційні заходи.

З 2015 року «чиновниця» перебуває в розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Правоохоронці готуються вручити їй підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).