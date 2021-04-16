СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР». Вона виїхала на підконтрольну Україні територію та планувала змінити прізвище

Служба безпеки України затримала колишню чиновницю «ЛНР» — керівницю так званого «управління культури, молоді та спорту» в місті Довжанськ, яке тимчасово окуповане терористами. Їй готується повідомлення про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої території Луганської області до Росії, а потім приїхала до України з території РФ через пункт пропуску «Мілове».
Колаборантка в’їжджала в Україну, щоб змінити прізвище, і планувала постійно проживати на підконтрольній українській владі території.
Співробітники СБУ встановили, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015—2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди й організовувала агітаційні заходи.
З 2015 року «чиновниця» перебуває в розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Правоохоронці готуються вручити їй підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
- 8 квітня Офіс генпрокурора оголосив у розшук «міністра звʼязку ЛНР», відповідального за пропаганду. У лютому про підозру повідомили заступнику голови «міграційної служби ДНР». Активно паспорти на окупованих територіях роздає Росія. Видано щонайменше 400 тисяч.
- У Херсонській області викрили бойовика «ЛНР», який працював у сервісному центрі МВС.
- У лютому ДБР викрило в Києві підполковника податкової, який передавав бойовикам «ДНР» секретні дані.