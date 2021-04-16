СБУ задержала экс-чиновницу «ЛНР». Она выехала на подконтрольную Украине территорию и планировала сменить фамилию

Служба безопасности Украины задержала бывшую чиновницу «ЛНР» — руководительницу так называемого «управления культуры, молодежи и спорта» в городе Должанск, который временно оккупирован террористами. Ей готовят сообщение о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала с оккупированной территории Луганской области в Россию, а затем приехала в Украину с территории РФ через пункт пропуска «Меловое».

Коллаборантка въезжала в Украину, чтобы сменить фамилию, и планировала постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.

Сотрудники СБУ установили, что женщина занимала должность руководителя управления оккупационной администрации в 2015—2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года «чиновница» находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Правоохранители готовятся вручить ей подозрение по ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).