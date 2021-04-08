В Херсонской области разоблачили боевика «ЛНР», который работал в сервисном центре МВД

В Новой Каховке Херсонской области разоблачили и задержали бывшего сотрудника «спецслужбы» боевиков «МГБ ЛНР», который переехал на подконтрольную Украине территорию через РФ и устроился на работу в структуру Министерства внутренних дел.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснили следователи, злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области, предоставив сфальсифицированные документы при оформлении на работу.

По данным СБУ, у него была возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

Также отмечается, что в течение 2015—2016 годов мужчина был «оперативным сотрудником МГБ ЛНР», он вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Во время санкционированных обысков дома и в офисе оперативники обнаружили документы, которые приобщат к доказательной базе, а также изъяли две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанный взят под стражу, продолжаются следственно-оперативные действия.