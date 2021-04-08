Офис генпрокурора объявил в розыск «министра связи ЛНР», ответственного за пропаганду

Ему инкриминируют совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск «министра связи и массовых коммуникаций» оккупационной администрации России в Луганской области.

По данным следствия, «министр» обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики «ЛНР», коммуникацию со СМИ для формирования через них у местных жителей идеологии России.

В прокуратуре отмечают, что он продолжает организовывать работу «министерства», участвуя в совещаниях в так называемых «комитетах» и «коллегиях», принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства «ЛНР».