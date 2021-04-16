СБУ сообщила о подозрении «заместителю министра информации ДНР». Он распространял пропаганду

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «замминистра информации» боевиков «ДНР», который отвечал за создание и распространение фейков об Украине, а также пропаганду.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Чиновнику» боевиков заочно вручено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК).
Установлено, что боевик координировал работу подконтрольных СМИ под руководством российских кураторов для информационных атак, которые наносили ущерб интересам Украины. Он лично создавал и распространял через интернет дезинформацию и фейки, а также пиарил идеи «русского мира» и «новороссии».
«Замминистра» грозит до 10 лет лишения свободы.
- 15 апреля СБУ задержала экс-чиновницу «ЛНР». Она выехала на подконтрольную Украине территорию и планировала сменить фамилию.
- 8 апреля Офис генпрокурора объявил в розыск «министра связи ЛНР», ответственного за пропаганду. В феврале о подозрении сообщили замглавы «миграционной службы ДНР».