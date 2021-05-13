Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении «министру культуры ДНР»

Офис генерального прокурора заочно сообщил так называемом «министру культуры ДНР» о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что с июня 2015 года житель Донецка был на должностях от так называемого первого заместителя к министру культуры «ДНР».

«Подозреваемый обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии», — отметили в Офисе генпрокурора.

При руководстве так называемого «министра культуры», из библиотечного фонда изымают произведения украинских авторов, публикации проукраинские настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как часть истории России.

В ОГП также отмечают, что через подконтрольные «министерству» учреждения псевдочиновник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований.