Обмін утримуваними: Україна хоче повернути близько 100 осіб — насамперед військовослужбовців

Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну утримуваними особами з бойовиками «ДНР» та «ЛНР».

Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі «Україна 24», повідомляє «Радіо Свобода».

«Це перший обмін, який ми плануємо — під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань», — сказав Арестович.

За його словами, «чекати на обмін поки я не бачу перспектив, тому що поки Росія проводить ту ж політику, як і завжди».

За даними української влади, на непідконтрольній Україні частині Донбасу утримують до 300 людей.