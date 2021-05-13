Обмен удерживаемыми: Украина хочет вернуть около 100 человек — прежде всего военнослужащих

Украина хочет вернуть около 100 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире «Украина 24», сообщает «Радио Свобода».

«Это первый обмен, который мы планируем — под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — сказал Арестович.

По его словам, «ждать обмена пока я не вижу перспектив, потому что пока Россия проводит ту же политику, что и всегда».

По данным украинских властей, на неподконтрольной Украине части Донбасса содержат до 300 человек.