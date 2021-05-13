Обмен удерживаемыми: Украина хочет вернуть около 100 человек — прежде всего военнослужащих

Украина хочет вернуть около 100 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами с боевиками «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире «Украина 24», сообщает «Радио Свобода».
«Это первый обмен, который мы планируем — под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — сказал Арестович.
По его словам, «ждать обмена пока я не вижу перспектив, потому что пока Россия проводит ту же политику, что и всегда».
По данным украинских властей, на неподконтрольной Украине части Донбасса содержат до 300 человек.
- В январе глава украинской делегации в Минской группе Леонид Кравчук заявил, что представители России и псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» продолжают блокировать обмен удерживаемыми — с сентября не передают свои списки.
- В конце апреля омбудсмен Людмила Денисова отметила, что прогнозы по обмену пленными с Россией и ОРДЛО пока «не оптимистичны».
- Последний обмен удерживаемыми между Украиной и боевиками «ЛДНР» состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула 20 своих граждан. Боевикам отдали 14 человек, четверо отказались возвращаться в ОРДЛО.