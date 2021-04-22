Омбудсмен Денисова: Украина передала списки для обмена пленными, РФ блокирует вопрос на стадии обсуждений

По словам Денисовой, Украина подготовила все списки для обмена и передала их в Москву, Донецк и Луганск «как официальным порядком, так и неофициально, в рамках моего мандата».

«Я обсуждаю эти вопросы, чтобы давить на Россию, так как только она принимает решение в отношении любого обмена с РФ или с ОРДЛО. [...] Диалоги, которые мы проводим с так называемыми «уполномоченными по правам человека» в ОРДЛО заканчиваются тем, что в Минске никакого решения не принимают. Но в Минске не принимают решений, так как РФ блокирует этот вопрос на стадии обсуждений», — рассказала она.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК-Украина» .

Прогнозы по обмену пленными с Россией и ОРДЛО пока «не оптимистичные».

«Я же не только по нашим гражданам, которых преследуют по политическим мотивам, провожу переговоры. Но и по тем нашим гражданам, которые были приговорены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории», — отметила омбудсмен.

Также Денисова сообщила, что в течение 2018—2019 годов, «когда еще могли договариваться вне Минского процесса о таких гражданах», забрали 386 человек, из которых 265 уже отбыли наказание и вышли на свободу.

«Еще осталось 450 таких человек, из них 71 осуждены пожизненно. Мы просим, нам говорят «мы подумаем», вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ на этот вопрос», — отметила она.

Денисова подчеркнула, что просит передать хотя бы уголовные дела.

«На территории ОРДЛО находится 220 уголовных дел по 235 гражданам Украины, которые были осуждены до 2014 года, затем они обжаловали приговоры в апелляции. Их успели этапировать до начала конфликта, а дела остались там. И украинские суды по их апелляциям не могут принимать решения, потому что сами уголовные дела, документы, находятся на неподконтрольной территории», — рассказала омбудсмен, уточнив, что частично Украине начали передавать такие уголовные дела.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц не двигается, и сообщил, что Украина предложила отдать 5 человек.

«Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали», — рассказал он.