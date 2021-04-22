Омбудсман Денісова: Україна передала списки для обміну полоненими, РФ блокує питання на стадії обговорень

За словами Денісової, Україна підготувала всі списки для обміну та передала їх в Москву, Донецьк і Луганськ «як офіційним порядком, так і неофіційно, в рамках мого мандату».

«Я обговорюю ці питання, щоб тиснути на Росію, тому що тільки вона ухвалює рішення щодо будь-якого обміну, з РФ або з ОРДЛО. [...] Діалоги, які ми проводимо з так званими «уповноваженими з прав людини» в ОРДЛО закінчуються тим, що жодного рішення не ухвалено в Мінську. Але в Мінську не ухвалюють рішень, тому що РФ блокує це питання на стадії обговорень», — розповіла вона.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтервʼю «РБК-Україна» .

«Я ж не тільки щодо наших громадян, які переслідуються з політичних мотивів, проводжу переговори. Але і щодо тих наших громадян, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території», — зауважила омбудсман.

Також Денісова повідомила, що протягом 2018—2019 років, «коли ще могли домовлятися поза Мінським процесом про таких громадян», забрали 386 осіб, з яких 265 вже відбули покарання і вийшли на волю.

«Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 засуджені довічно. Ми просимо, нам кажуть «ми подумаємо». Ось цього тижня вони хочуть нам дати якусь відповідь з цього питання», — зазначила вона.

Денісова наголосила, що просить передати хоча б кримінальні справи.

«На території ОРДЛО перебуває 220 кримінальних справ щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року, потім вони оскаржили вироки в апеляції. Їх встигли етапувати до початку конфлікту, а справи залишилися там. І українські суди щодо їхніх апеляцій не можуть ухвалювати рішення, тому що самі кримінальні справи, документи, перебувають на непідконтрольній території», — розповіла омбудсман, уточнивши, що частково Україні почали передавати такі кримінальні справи.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб не рухається, і повідомив, що Україна запропонувала віддати 5 осіб.

«Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати пʼятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули», — розповів він.