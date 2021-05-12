НАБУ оголосило в розшук екскерівницю департаменту ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту ПриватБанку Олену Бичихіну, підозрювану у справі про розтрату 136 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів ПАТ КБ ПриватБанк», — йдеться в повідомленні.