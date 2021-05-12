НАБУ объявило в розыск экс-начальницу департамента ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину, подозреваемую в деле о растрате 136 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемую в уголовном производстве по факту растраты средств ПАО КБ ПриватБанк», — говорится в сообщении.
- 22 февраля Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны.
- На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам государственного ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.