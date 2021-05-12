НАБУ объявило в розыск экс-начальницу департамента ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину, подозреваемую в деле о растрате 136 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемую в уголовном производстве по факту растраты средств ПАО КБ ПриватБанк», — говорится в сообщении.