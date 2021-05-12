Міноборони: Росія відвела 7,5 тисячі військових, але загроза агресії залишається

Росія відводить від кордонів України незначні сили і загроза військового вторгнення або агресії залишається.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран на форумі «Україна 30. Безпека країни», передає «Радіо Свобода».

За його словами, на початку цього тижня РФ відвела 7,5 тисячі військовослужбовців, але техніка поблизу північного кордону залишається.

Крім того, українська та західні розвідки пильно стежать за ситуацією в Білорусі. Міноборони серед можливих сценаріїв не виключає ймовірність вторгнення російських військ на білоруському напрямку.

«Зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо. Водночас у випадку необхідності у нас є розроблені плани, і ми знаємо як діяти, якщо побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосоване через Білорусь», — зазначив міністр.