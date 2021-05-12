Минобороны: Россия отвела 7,5 тысячи военных, но угроза агрессии остается

Россия отводит от границ Украины незначительные силы и угроза военного вторжения или агрессии остается.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на форуме «Украина 30. Безопасность страны», передает «Радио Свобода».

По его словам, в начале этой недели РФ отвела 7,5 тысячи военнослужащих, но техника вблизи северной границы остается.

Кроме того, украинская и западные разведки пристально следят за ситуацией в Беларуси. Минобороны среди возможных сценариев не исключает вероятность вторжения российских войск на беларусском направлении.

«Сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас есть разработанные планы, и мы знаем, как действовать, если увидим признаки создания группировки вооруженных сил, которая может быть применена через Беларусь», — отметил министр.