Минобороны: Россия отвела 7,5 тысячи военных, но угроза агрессии остается

Россия отводит от границ Украины незначительные силы и угроза военного вторжения или агрессии остается.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на форуме «Украина 30. Безопасность страны», передает «Радио Свобода».
По его словам, в начале этой недели РФ отвела 7,5 тысячи военнослужащих, но техника вблизи северной границы остается.
Кроме того, украинская и западные разведки пристально следят за ситуацией в Беларуси. Минобороны среди возможных сценариев не исключает вероятность вторжения российских войск на беларусском направлении.
«Сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас есть разработанные планы, и мы знаем, как действовать, если увидим признаки создания группировки вооруженных сил, которая может быть применена через Беларусь», — отметил министр.
- С конца марта Россия стягивала вокруг Украины и в Крым войска. На якобы учения и проверку боеготовности стянули 150 тысяч военных. Ряд стран Запада и Украина призывали РФ не нагнетать ситуацию и отвести войска. 23 апреля в Минобороны РФ заявили об окончании проверки и отводе войск, но корабли и техника (в основном) остались на местах.
- 11 мая глава СБУ заявил, что возле границы Украины, которая на 65% является уязвимой, до сих пор находятся примерно 100 тысяч российских военных.