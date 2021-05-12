До України йде потепління: синоптики прогнозують на сході до +30 °С

В Україну йде потепління до +30 °С, але дощі поки не припиняться.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
«У четвер південно-східний циклон вивернеться на Білорусь, піде за межі України. Проте із заходу до України наблизиться циклон Kai», — розповіла вона.
За словами Діденко, на півдні та на Дніпропетровщині очікується +19...+22 °С, також потепліє в східних областях. На решті території України протягом дня +15...+19 °С.
Підвищення температури повітря до +30 °С ймовірне у східних областях упродовж неділі-понеділка.
Водночас синоптик зазначила, що вітер південних напрямків, який завтра стихне на сході, посилиться в західних та північних областях України.
Опади у четвер найбільш імовірні в західній частині країни, ввечері можуть пройти у Вінницькій та Житомирській областях.
У Києві 13 травня істотних опадів синоптик не прогнозує, температура повітря вдень досягатиме +15...+18 °С.
- Раніше синоптики попереджали, що найближчими днями в Україні очікуються температурні гойдалки, поривчастий вітер та дощі.
- Укргідрометцентр прогнозував незначне похолодання в більшості областей України 12 травня.