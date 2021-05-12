В Украину идет потепление: синоптики прогнозируют на востоке до +30 °С

«В четверг южный циклон вывернется на Беларусь, уйдет за пределы Украины. Однако с запада к Украине приблизится циклон Kai», — рассказала она.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украину идет потепление до +30 °С , но дожди пока не прекратятся.

По словам Диденко, на юге и на Днепропетровщине ожидается +19...+22 °С, также потеплеет в восточных областях. На остальной территории Украины в течение дня +15...+19 °С.

Повышение температуры воздуха до +30 °С возможно в восточных областях в течение воскресенья-понедельника.

В то же время синоптик отметила, что ветер южных направлений, который завтра стихнет на востоке, усилится в западных и северных областях Украины.

Осадки в четверг наиболее вероятны в западной части страны, вечером могут пройти в Винницкой и Житомирской областях.

В Киеве 13 мая существенные осадки синоптик не прогнозирует, температура воздуха днем будет достигать +15...+18 °С.