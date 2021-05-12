В Украину идет потепление: синоптики прогнозируют на востоке до +30 °С

В Украину идет потепление до +30 °С, но дожди пока не прекратятся.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«В четверг южный циклон вывернется на Беларусь, уйдет за пределы Украины. Однако с запада к Украине приблизится циклон Kai», — рассказала она.
По словам Диденко, на юге и на Днепропетровщине ожидается +19...+22 °С, также потеплеет в восточных областях. На остальной территории Украины в течение дня +15...+19 °С.
Повышение температуры воздуха до +30 °С возможно в восточных областях в течение воскресенья-понедельника.
В то же время синоптик отметила, что ветер южных направлений, который завтра стихнет на востоке, усилится в западных и северных областях Украины.
Осадки в четверг наиболее вероятны в западной части страны, вечером могут пройти в Винницкой и Житомирской областях.
В Киеве 13 мая существенные осадки синоптик не прогнозирует, температура воздуха днем будет достигать +15...+18 °С.
- Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Украине ожидаются температурные качели, порывистый ветер и дожди.
- Укргидрометцентр прогнозировал незначительное похолодание в большинстве областей Украины 12 мая.