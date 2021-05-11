Укргидрометцентр предупредил о похолодании и дождях с грозами

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 12 мая, в большинстве областей Украины ожидается незначительное похолодание , на западе страны будет до +26 °С.

Дождь, местами с грозой, синоптики прогнозируют на Левобережье, в южных областях, а также днем в Карпатах. Ветер преимущественно восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в западной части +19...+24 °С, на Закарпатье до +26 °С.

В Киеве в среду без осадков, ветер восточный, 5—10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.

В четверг, 13 мая, дожди, местами с грозами, переместятся на Правобережье, также осадки прогнозируют в северных областях. Ветер юго-восточный, 7—12 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, на Закарпатье +9...+12 °С, днем +14...+19 °С, в южных и восточных областях +18...+24 °С.

В Киеве в четверг пройдет кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 7—12 м/с. Ночью будет +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.