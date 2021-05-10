Прогноз погоды: В Украину придет долгожданное тепло, но будут дожди

В Украине в ближайшие дни ожидаются температурные качели, однако заморозки отступили.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшую ночь ожидается +5...+10 °С, днем 11 мая в большинстве областей Украины будет солнечно, +17...+22 °С. В Крыму, в Днепре с районами и в восточных областях синоптик прогнозирует более прохладную погоду — +12...+16 °С.

Также Диденко отметила, что 11 мая в Украину придет циклон, который обусловит дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, Полтавской и Днепропетровской областях, захватит Сумскую, Николаевскую и часть Черкасской, а также Кропивницкий с районами.

В Киеве 11 мая синоптик прогнозирует сухую и солнечную погоду, в течение дня +20...+22 °С.

В то же время Диденко предупредила, что в среду и четверг в Украине немного похолодает — до +14...+16 °С, с пятницы вновь потеплеет, но придут дожди.