Синоптики спрогнозировали погоду до конца недели: в Украину идут дожди с грозами

«Ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, однако днем ночной холод прогонят комфортные максимальные +15...+20 °С», — написала она.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В среду, 5 мая, в Украине ожидается теплая погода, однако после этого на несколько дней зарядят дожди .

Также синоптик предупредила о порывистом ветре, преимущественно юго-западного направления, и объяснила, что из-за антициклона Trudi, который зашел в Украину, осадков 5 мая не будет в большинстве областей. Но это не касается запада страны, где завтра ожидаются дожди с грозами. К вечеру осадки доберутся до Винницкой области.

Согласно прогнозу Диденко, в Киеве 5 мая днем будет солнечно и до +20 °С, хотя и с порывистым ветром, ночью температура упадет до +2...+5 °С.

По данным Укргидрометцентра, во второй половине недели в Украине пройдут дожди. Так, в ночь на четверг, 6 мая, дождливо будет на западе, севере и в центре страны. Днем осадки ожидаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, на юге возможны грозы. Температура воздуха днем составит +14...+18 °С, на востоке до +22 °С, а ночью +6...+10 °С.

В пятницу, 7 мая, грозы с дождем будут хозяйничать на западе страны, возможны дожди на севере, в центре и местами на юге. Осадки синоптики не прогнозируют лишь в восточных областях и в Крыму.

В субботу, 8 мая, грозовые дожди переместятся в центральные, восточные и южные регионы Украины. К тому же в большинстве областей немного снизится температура — до +10...+15 °С, на востоке отметки термометров удержатся у показателя +20 °С.

В воскресенье, 9 мая, Укргидрометцентр прогнозирует преимущественно солнечную погоду с небольшой облачностью на всей территории страны. Теплее всего будет на западе — +17...+21 °С, в остальных областях +12...+17 °С.