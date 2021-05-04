Синоптики спрогнозували погоду до кінця тижня: в Україну йдуть дощі з грозами

«Найближча ніч все ніяк не захоче відпускати від себе заморозки, проте вдень нічний холод проженуть комфортні максимальні +15...+20 °С», — написала вона.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У середу, 5 травня, в Україні очікується тепла погода, проте після цього на декілька днів зарядять дощі .

Також синоптик попередила про поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку, і пояснила, що через антициклон Trudi, який зайшов в Україну, істотних опадів 5 травня не буде в більшості областей. Але це не стосується заходу країни, де завтра очікуються дощі з грозами. Надвечір опади дістануться Вінниччини.

Згідно з прогнозом Діденко, у Києві 5 травня вдень буде сонячно та до +20 °С, хоча й із рвучким вітром, вночі температура впаде до +2...+5 °С.

За даними Укргідрометцентру, у другій половині тижня Україною пройдуть дощі. Так, у ніч проти четверга, 6 травня, дощитиме на заході, півночі та в центрі країни. Вдень опади очікуються у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, на півдні можливі грози. Температура повітря вдень становитиме +14...+18 °С, на сході до +22 °С, а вночі +6...+10 °С.

У п’ятницю, 7 травня, грози з дощем будуть хазяйнувати на заході країни, можливі дощі на півночі, в центрі та подекуди на півдні. Опади синоптики не прогнозують лише у східних областях та в Криму.

У суботу, 8 травня, грозові дощі перемістяться в центральні, східні та південні регіони України. Тим часом у більшості областей трохи знизиться температура — до +10...+15 °С, на сході позначки термометрів утримаються біля показника +20 °С.

У неділю, 9 травня, Укргідрометцентр прогнозує переважно сонячну погоду з невеликою хмарністю на всій території країни. Найтепліше буде на заході — +17...+21 °С, у решті областей +12...+17 °С.