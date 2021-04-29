Синоптики прогнозують у великодні вихідні до +26 °С. Але потім різко похолодає

В Україні на великодні вихідні майже на всій території очікується сонячна та тепла погода без опадів, проте з початку наступного тижня знову похолодає та підуть дощі з грозами. Про це повідомляє sinoptik.ua. Так, на заході країни в суботу, 1 травня, вночі буде +8...+12 °С, вдень до +19 °С, атмосферний тиск вище норми. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можуть пройти дощі, подекуди з грозою. На Великдень буде хмарно з проясненнями, очікується підвищення температури повітря до +22 °С, вдень можливий дощ. Новий тиждень почнеться з похолодання до +14...+16 °С вдень, буде хмарно, подекуди дощі, сильний вітер.

На Закарпатті 2 травня потеплішає до +21 °С, а 3 травня температура знизиться до +14 °С. У передвеликодній і великодній день буде хмарно з проясненнями і дощитиме, на початку нового тижня теж похмура погода, але опадів не передбачається. У високогір’ї Карпат в суботу +6...+12 °С, подекуди дощі. У неділю +15 °С, часом дощі, дощі з грозами, пориви вітру до 5 м/с. У південних регіонах 1 травня буде до +20 °С, Великдень відзначиться комфортною теплою погодою до +22 °С, переважно без опадів. У понеділок, 3 травня, температура повітря ще залишиться досить високою — +19...+22 °С, але очікується посилення вітру, можливі опади. З вівторка прогнозується похолодання за ясної погоди. Вода у Чорному морі прогріється до +9 °С. На сході України з суботи до понеділка температура повітря буде підвищуватися з +19 °С до + 23...+26 °С, проте у вівторок різко знизиться до +14...+18 °С. На Великдень опади малоймовірні. У понеділок, 3 травня, може бути посилення південного вітру до 8 м/с, можливі опади. У Харкові субота буде похмурою і дощовою, температура +13...+19 °С. На Великдень буде часто виглядати сонце, максимальна температура +20 °С, посилення південно-східного вітру до 5 м/с.