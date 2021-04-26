Укргідрометцентр прогнозує «контрастний» останній тиждень квітня — від снігу до +20 °С

Останній тиждень квітня буде контрастним — якщо у понеділок, 26 квітня, подекуди випав мокрий сніг, то вже в пʼятницю, 30 квітня, у деяких регіонах до +20 °С. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У найближчі дві доби, 27 та 28 квітня, у більшості областей вночі заморозки в повітрі 0...+3 °С, у південній частині нічна температура +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С. Вдень 27 та 28 квітня в Україні буде +7...+13 °С.