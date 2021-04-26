Укргидрометцентр прогнозирует «контрастную» последнюю неделю апреля — от снега до +20 °С

Последняя неделя апреля будет контрастной — если в понедельник, 26 апреля, местами выпал мокрый снег, то уже в пятницу, 30 апреля, в некоторых регионах до +20 °С. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
В ближайшие двое суток, 27 и 28 апреля, в большинстве областей ночью заморозки в воздухе 0...+3 °С, в южной части ночная температура +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С. Днем 27 и 28 апреля в Украине будет +7...+13 °С.
В четверг, 29 апреля, в большинстве областей ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+4 °С, дневная температура — +12...+18 °С.
В пятницу 30 апреля на западе страны, в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью +5...+ 11 °С, днем +14...+20 °С, в западных областях +11...+16 °С.
В целом последняя неделя апреля будет без осадков (если не учитывать мокрый снег в части областей 26 апреля), только 29 апреля днем на юге и на западе страны ожидаются кратковременные дожди.