Укргидрометцентр прогнозирует «контрастную» последнюю неделю апреля — от снега до +20 °С

Последняя неделя апреля будет контрастной — если в понедельник, 26 апреля, местами выпал мокрый снег, то уже в пятницу, 30 апреля, в некоторых регионах до +20 °С. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В ближайшие двое суток, 27 и 28 апреля, в большинстве областей ночью заморозки в воздухе 0...+3 °С, в южной части ночная температура +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С. Днем 27 и 28 апреля в Украине будет +7...+13 °С.