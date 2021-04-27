Синоптики знову прогнозують заморозки найближчими ночами

У ніч на середу та четвер, 28 та 29 квітня, в Україні очікують заморозки.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометеорологічного центру.

Синоптики прогнозують температуру від 0 до -5 °C. У південно-східній частині країни температура вночі до +6 °C. Вдень температура становитиме +9...+14 °C тепла, на півдні країни та Закарпатті до +17 °C. На високогірʼї Карпат вночі -2...-7 °C, вдень +4...+9 °C тепла. Без опадів, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Суттєве похолодання очікується й уночі 29 квітня. На всій території Україні, крім південної частини та Закарпаття, слід чекати похолодання до -5 °C, у Сумській, Харківській та Луганській областях — до -3 °C.