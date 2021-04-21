До -5 градусів. Гідрометцентр попередив про нічні заморозки

Український гідрометеорологічний центр попередив про нічні заморозки з 24 до 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У західних і північних областях 24 квітня, а 25—27 квітня в усіх областях, крім південних, очікуються значні нічні заморозки в повітрі 0...-3 °C. У південних, а 24 квітня й у центральних областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °C. На Київщині 24—27 квітня нічна температура опускатиметься до 0...-3 °С.