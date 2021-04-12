В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

За її словами, у вівторок, 13 квітня, від Київщини через Черкащину до Одещини протягнеться «язичок дещо свіжішого повітря». На півночі країни, у центрі та на півдні ймовірні дощі, буде хмарно.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря вдень +12...+18 °С, на узбережжі морів +9...+12 °С.

У Києві 13 квітня буде хмарно, можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься в межах +12...+14 °С.

На думку Діденко, мокрий сніг на заході України буде йти у вівторок пізно ввечері або в середу, 14 квітня.

За даними Укргідрометцентру, більш імовірно, що сніг у західних областях буде йти в середу, на вівторок прогнозують суху погоду та мінливу хмарність. Дощів очікують удень лише в Житомирській та Вінницькій областях.

У середу, 14 квітня, Укргідрометцентр прогнозує дощі на заході (на Львівщині та Прикарпатті — з мокрим снігом), а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На Житомирщині та Вінниччині дощитиме лише вночі.

До кінця тижня дощитиме вже на всій території країни. Температура вночі подекуди знизиться до +3 °С.