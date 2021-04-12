В Украину идет похолодание: синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег

По ее словам, во вторник, 13 апреля, от Киевской области через Черкасскую до Одесской протянется «язычок более свежего воздуха». На севере страны, в центре и на юге вероятны дожди, будет облачно.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украину придет похолодание , а в западных областях будет идти мокрый снег.

Температура воздуха днем +12...+18 °С, на побережье морей +9...+12 °С.

В Киеве 13 апреля будет облачно, возможен кратковременный дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+14 °С.

По мнению Диденко, мокрый снег на западе Украины будет идти во вторник поздно вечером или в среду, 14 апреля.

По данным Укргидрометцентра, более вероятно, что снег в западных областях пойдет в среду, на вторник прогнозируют сухую погоду и переменную облачность. Дождей ожидают днем только в Житомирской и Винницкой областях.

В среду, 14 апреля, Укргидрометцентр прогнозирует дожди на западе (во Львовской области и на Прикарпатье — с мокрым снегом), а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. В Житомирской и Винницкой областях дожди будут только ночью.

К концу недели дожди будут идти уже на всей территории страны. Температура ночью местами снизится до +3 °С.