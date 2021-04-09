До +18 градусов: синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели. Но потом возможно новое похолодание

На западе Украины начиная с субботы температура будет уверенно расти: ночная в субботу +2 °С, в воскресенье +5 °С, в понедельник +6 °С; дневная: в субботу до +13 °С, в воскресенье и понедельник до +16 °С. В выходные будет преимущественно солнечно, без осадков, но уже в понедельник появится небольшая облачность.

В выходные будет комфортная погода для полезных прогулок. Единственный регион, где температура будет ниже средней в Украине — Крым. Там ночью 0...-1 °С, на южном побережье до -2 °С. Днем в воскресенье и понедельник +7...+10 °С.

На смену холодному фронту пришло тепло , почти по всей Украине в ближайшие дни будет +14...+17 °С.

Даже в высокогорье Карпат к понедельнику значительно потеплеет. Если в субботу и воскресенье в регионе ночная температура будет еще минусовой, то уже в понедельник ночью 0...+2 °С, днем +11...+12 °С.

Во Львове в выходные днем будет ясно, возможна небольшая облачность, ветер умеренный северный, северо-западный. В начале недели температура днем поднимется до +16 °С, день пройдет без осадков, максимальная влажность воздуха 76%.

В южном регионе страны сохраняется весенняя тенденция повышения ночной температуры: с субботы до понедельника от 0 до +8 °С. Днем медленное повышение температуры воздуха от +12 °С в субботу до +15 °С в понедельник. Только в Запорожской области в понедельник ожидается до +18 °С. В Херсонской области в начале недели возможны дожди.

На востоке Украины в выходные ночная температура до +5 °С. Днем в Донецкой и Луганской областях в воскресенье ожидаются дожди, температура воздуха +12...+13 °С. В Харьковской и Днепропетровской областях дожди маловероятны, в выходные днем до +14 °С. По прогнозу синоптиков, в понедельник в восточном регионе переменная облачность, температура поднимется до +17...+21 °С.

В центральной и северной части Украины в выходные будет ясная погода, днем в субботу до +12...+13 °С, в воскресенье +14...+15 °С. А уже в понедельник появятся облака, но в этот день обойдется без дождя. Температура воздуха в начале недели ночью +4...+7 °С, днем до +17 °С.

В столице Украины выходные порадуют весенним солнцем, комфортной температурой воздуха днем до +15 °С, ясным небом. К вечеру понедельника возможна облачность, слабый восточный, северо-восточный ветер, влажность воздуха до 80%. Температура воды в Днепре +6 °С.