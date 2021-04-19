В Україну йде циклон, який принесе дощі з градом і грози. Синоптики оголосили штормове попередження

За даними синоптиків, у вівторок і середу (20 та 21 квітня) з південного заходу на територію України зайде циклон Yatin.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У зв’язку з цим 20 квітня в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях очікуються помірні та значні дощі, подекуди грози та град, пориви вітру 17—22 м/с, температура вночі +5...+10 °С, удень +11...+15 °С.

Синоптики оголосили штормове попередження, водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що негода може призвести до порушення електропостачання та руху транспорту.

На решті території країни подекуди будуть йти невеликі дощі, температура вночі +1...+6 °С, удень +9...+14 °С.

21—22 квітня в більшості областей України без опадів, лише на північному сході невеликі дощі. У західних областях у четвер, 22 квітня, можливі помірні дощі. Температура вночі +1...+6 °С, на заході на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С, удень +12...+19 °С.

Також синоптики прогнозують 23 квітня незначні короткочасні дощі в західних областях, 24 квітня — у центрі та на півдні, а вдень 25 квітня — на більшій частині території країни. Подекуди можливі грози, на високогірʼї Карпат буде йти мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від +4 до +9 °С, удень від +10 до +18 °С. На високогірʼї Карпат вночі та вдень +1...+6 °С, уночі 24 квітня 0...-3 °С.