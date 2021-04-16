Синоптики оголосили штормове попередження на вихідні: вночі прогнозують заморозки й ожеледицю

За даними синоптиків, у ніч проти суботи, 17 квітня, у західних і південних областях України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У вихідні в низці областей України прогнозують заморозки — нічна температура опуститься нижче нуля.

Наступної ночі, 18 квітня, заморозки прогнозують майже на всій території країни — плюсова температура буде лише в північних і північно-східних областях.

У зв’язку з цим оголошено штормове попередження — І рівень небезпечності.

Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах у західних регіонах, подекуди буде йти мокрий сніг.