Зарядять дощі. Синоптики спрогнозували погоду в Україні на вихідні та початок тижня

У вихідні та на початку наступного тижня в Україні ще перебуватиме циклон. У зв’язку з цим на всій території країни очікуються дощі та хмарна погода, нічна температура знизиться до +4 °С.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У південному регіоні України 17 квітня прогнозують переважно ясну погоду, у наступні два дні буде хмарно з проясненнями, в понеділок можуть пройти короткочасні дощі. Температура повітря від +5...+8 °С вночі до +15...+17 °С вдень. Температура води у морі в Одесі до +7 °С, море спокійне, штиль.

На заході країни за прогнозом у суботу, 17 квітня, вночі +2...+4 °С, вдень +6...+10 °С, хмарно, подекуди дощі. З неділі незначно потеплішає, до +12 °С вдень. Але у вихідні й увесь наступний тиждень будуть іти дощі, температура не підніметься вище +11...+12 °С градусів. У вихідні очікуються тумани.