Зарядят дожди. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходные и начало недели

В выходные и в начале следующей недели в Украине еще будет находиться циклон. В связи с этим на всей территории страны ожидаются дожди и облачная погода, ночная температура снизится до +4 °С.
Об этом сообщает Sinoptik.ua.
В южном регионе Украины 17 апреля прогнозируют преимущественно ясную погоду, в следующие два дня будет облачно с прояснениями, в понедельник могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха от +5...+8 °С ночью и до +15...+17 °С днем. Температура воды в море в Одессе до +7 °С, море спокойное, штиль.
На западе страны по прогнозу в субботу, 17 апреля, ночью +2...+4 °С, днем +6...+10 °С, облачно, местами дожди. С воскресенья незначительно потеплеет — до +12 °С днем. Но в выходные и всю следующую неделю будут идти дожди, температура не поднимется выше +11...+12 °С. В выходные ожидаются туманы.
В высокогорье Карпат будет прохладнее: ночью до -2° С, днем до +7 °С. Сохраняется снеголавинная опасность.
На востоке Украины в выходные и в начале недели будет переменная облачность, ночью до +7 °С, днем до +16 °С. Дождь прогнозируется 17—18 апреля в Харьковской области. Со вторника, 20 апреля, дожди пройдут везде по востоку Украины.
В северной и центральной Украине в выходные будет преимущественно облачно с прояснениями, местами дожди, которые будут идти всю следующую неделю. Температура воздуха от +5...+8 °С ночью до +12...+15 °С днем.
В Киеве в выходные ожидается днем до +13 °С, облачно с прояснениями. Дождь может быть в субботу, в воскресенье — без осадков, а с 19 апреля дожди зарядят на всю неделю. Утренняя температура воздуха 17—19 апреля до +8...+9 °С, но из-за повышенной влажности будет ощущаться как +5...+6 °С. Температура воды в Днепре до +8 °С.
- Ранее синоптики предупреждали, что после резкого повышения температуры в середине апреля придет похолодание.