Зарядят дожди. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходные и начало недели

В выходные и в начале следующей недели в Украине еще будет находиться циклон. В связи с этим на всей территории страны ожидаются дожди и облачная погода, ночная температура снизится до +4 °С.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В южном регионе Украины 17 апреля прогнозируют преимущественно ясную погоду, в следующие два дня будет облачно с прояснениями, в понедельник могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха от +5...+8 °С ночью и до +15...+17 °С днем. Температура воды в море в Одессе до +7 °С, море спокойное, штиль.

На западе страны по прогнозу в субботу, 17 апреля, ночью +2...+4 °С, днем +6...+10 °С, облачно, местами дожди. С воскресенья незначительно потеплеет — до +12 °С днем. Но в выходные и всю следующую неделю будут идти дожди, температура не поднимется выше +11...+12 °С. В выходные ожидаются туманы.