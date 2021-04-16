Синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные: ночью прогнозируют заморозки и гололедицу

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 17 апреля, в западных и южных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В выходные в ряде областей Украины прогнозируют заморозки — ночная температура опустится ниже нуля.

Следующей ночью, 18 апреля, заморозки прогнозируют почти на всей территории страны — плюсовая температура будет только в северных и северо-восточных областях.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — І уровень опасности.

Кроме того, синоптики предупредили о гололедице на дорогах в западных регионах, местами будет идти мокрый снег.