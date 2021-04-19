В Украину идет циклон, который принесет дожди с градом и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, во вторник и среду (20 и 21 апреля) с юго-запада на территорию Украины зайдет циклон Yatin.

В Украине в течение недели прогнозируют переменчивую погоду с температурными колебаниями и осадками .

В связи с этим 20 апреля в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град, порывы ветра 17—22 м/с, температура ночью +5...+10 °С, днем +11...+15 °С.

Синоптики объявили штормовое предупреждение, в то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что непогода может привести к нарушению электроснабжения и движения транспорта.

На остальной территории страны местами будут идти небольшие дожди, температура ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С.

21—22 апреля в большинстве областей Украины без осадков, лишь на северо-востоке небольшие дожди. В западных областях в четверг, 22 апреля, возможны умеренные дожди. Температура ночью +1...+6 °С, на западе на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С, днем +12...+19 °С.

Также синоптики прогнозируют 23 апреля незначительные кратковременные дожди в западных областях, 24 апреля — в центре и на юге, а днем 25 апреля — на большей части территории страны. Местами дождь, на высокогорье Карпат будет идти мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от +4 до +9 °С, днем от +10 до +18 °С. На высокогорье Карпат ночью и днем +1...+6 °С, ночью 24 апреля 0...-3 °С.