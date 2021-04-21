До -5 градусов. Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках

Украинский гидрометеорологический центр предупредил о ночных заморозках с 24 по 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В западных и северных областях 24 апреля, а 25—27 апреля во всех областях, кроме южных, по ночам ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...- 3 °C. В южных, а 24 апреля и в центральных областях — заморозки на поверхности почвы 0...- 5 °C. В Киевской области 24—27 апреля по ночам температура будет опускаться до 0...-3 °С.