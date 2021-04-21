Дожди и ночные морозы. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в выходные

Ночью в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается до -3 °С, днем воздух прогреется до +8...+10 °С.

Так, в субботу, 24 апреля, синоптики прогнозируют дожди в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях, на остальной территории осадков не будет.

В ближайшие выходные в Украине будет переменчивая погода , в большинстве областей ночью ожидаются морозы.

На востоке и юге ночью будет преимущественно +5...+7 °С, днем — до +14 °С.

В Киеве ночью температура будет колебаться от 0 до -2 °С, днем — до +10 °С, синоптики ожидают сухую погоду и переменную облачность.

В Вербное воскресенье, 25 апреля, согласно прогнозу Укргидрометцентра, дождя не будет на востоке и в большинстве областей на юге.

Ночные заморозки, кроме запада, севера и центра, прогнозируют и в некоторых регионах на востоке страны. Плюсовая температура в ночь на воскресенье ожидается в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях и в Крыму.

Дневная погода останется без изменений — до +14 °С на востоке и юге, и до +10 °С на остальной территории.

В Киеве Вербное воскресенье будет дождливым, но температура не изменится — ночью от 0 до -2 °С, днем — до +10 °С.