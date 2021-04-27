Синоптики вновь прогнозируют заморозки в ближайшие ночи

В ночь на среду и четверг, 28 и 29 апреля, в Украине ожидаются заморозки.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики прогнозируют температуру от 0 до -5 ° C. В юго-восточной части страны температура ночью до +6 °C. Днем температура составит +9... + 14 °C тепла, на юге страны и Закарпатье до +17 °C. На высокогорье Карпат ночью -2...- 7 °C, днем +4... + 9 °C тепла. Без осадков, лишь в юго-восточной части страны ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Существенное похолодание ожидается и ночью 29 апреля. На всей территории Украины, кроме южной части и Закарпатья, следует ожидать снижение температуры до -5 °C, в Сумской, Харьковской и Луганской областях — до -3 °C.