Синоптики прогнозируют в первые пасхальные выходные до +26 °С. Но потом резко похолодает

В Украине на пасхальные выходные почти на всей территории ожидается солнечная и теплая погода без осадков, однако с начала следующей недели снова похолодает и пойдут дожди с грозами. Об этом сообщает sinoptik.ua. Так, на западе страны в субботу, 1 мая, ночью будет +8...+12 °С, днем до +19 °С, атмосферное давление выше нормы. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях могут пройти дожди, местами с грозой. На Пасху будет облачно с прояснениями, ожидается повышение температуры воздуха до +22 °С, днем возможен дождь. Новая неделя начнется с похолодания до +14...+16 °С днем, будет облачно, местами дожди, сильный ветер.

На Закарпатье 2 мая потеплеет до +21 °С, а 3 мая температура снизится до +14 °С. В предпасхальный и пасхальный день будет облачно с прояснениями и дождливо, в начале новой недели тоже ясно, но осадков не предвидится. В высокогорье Карпат в субботу +6...+12 °С, местами дожди. В воскресенье +15 °С, временами дожди, дожди с грозами, порывы ветра до 5 м/с. В южных регионах 1 мая будет до +20 °С, Пасха отметится комфортной теплой погодой до +22 °С, без осадков. В понедельник, 3 мая, температура воздуха еще останется достаточно высокой — +19...+22 °С, но ожидается усиление ветра, возможны осадки. Со вторника прогнозируется похолодание при ясной погоде. Вода в Черном море прогреется до +9 °С. На востоке Украины с субботы до понедельника температура воздуха будет повышаться с +19 °С до +23...+26 °С, однако во вторник резко снизится до +14...+18 °С. На Пасху осадки маловероятны. В понедельник, 3 мая, может быть усиление южного ветра до 8 м/с, возможны осадки. В Харькове суббота будет пасмурной и дождливой, температура +13...+19 °С. На Пасху будет часто выглядывать солнце, максимальная температура +20 °С, усиление юго-восточного ветра до 5 м/с.