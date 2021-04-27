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Синоптики спрогнозировали погоду на Пасху: дожди с грозами и до +23 °С

Автор:
Екатерина Кадакова
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В Украине на Пасху, которую будут праздновать в этом году 2 мая, ожидается теплая погода, однако местами пойдет дождь.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17...+23 °С», — написала она.

По словам Диденко, в восточных и южных областях ожидается ясная, солнечная и теплая погода.

В Киеве синоптик на Пасху прогнозирует дождь, грозы и +18 °С.

Кроме этого, Диденко рассказала, что в среду, 28 апреля, в Украине потеплеет.

«Завтра днем после еще достаточно холодной, с заморозками, ночи солнце подтолкнет температуру воздуха до +11...+15 °С. Разве что на Сумщине будет холоднее +8...+10 °С», — отметила она.

В Киеве, по прогнозу синоптика, среда будет солнечной, с холодной ночью, с заморозками и более теплым днем — до +13 °С.