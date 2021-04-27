Синоптики спрогнозировали погоду на Пасху: дожди с грозами и до +23 °С

В Украине на Пасху, которую будут праздновать в этом году 2 мая, ожидается теплая погода, однако местами пойдет дождь.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17...+23 °С», — написала она.