Синоптики спрогнозировали погоду на Пасху: дожди с грозами и до +23 °С

В Украине на Пасху, которую будут праздновать в этом году 2 мая, ожидается теплая погода, однако местами пойдет дождь.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17...+23 °С», — написала она.
По словам Диденко, в восточных и южных областях ожидается ясная, солнечная и теплая погода.
В Киеве синоптик на Пасху прогнозирует дождь, грозы и +18 °С.
Кроме этого, Диденко рассказала, что в среду, 28 апреля, в Украине потеплеет.
«Завтра днем после еще достаточно холодной, с заморозками, ночи солнце подтолкнет температуру воздуха до +11...+15 °С. Разве что на Сумщине будет холоднее +8...+10 °С», — отметила она.
В Киеве, по прогнозу синоптика, среда будет солнечной, с холодной ночью, с заморозками и более теплым днем — до +13 °С.
- Ранее Укргидрометцентр дал прогноз на последнюю неделю апреля. Синоптики ожидают контрастной погоды — от снега до +20 °С.