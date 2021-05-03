В Украину возвращаются ночные заморозки

Так ночью 4 мая заморозки 0...-3 °С (І уровень опасности, желтый) на поверхности почвы прогнозируют в северных, центральных и западных областях.

В ночь на 4 и 5 мая в ряде областей Украины ожидаются заморозки .

А 5 мая заморозки с запада страны переместятся в восточные, Запорожскую и Херсонскую области, а также возможны на севере и в центре Украины.

Кроме этого, синоптики предупредили, что днем 4 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.