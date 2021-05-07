Прогноз погоды: после майских праздников в Украину придет потепление до +25 °С

В воскресенье — в День Матери и День победы над нацизмом во Второй мировой войне — дожди прекратятся везде, кроме Крыма и частично восточных областей. В этот день будет преимущественно солнечно, с незначительной облачностью. Максимальная дневная температура 9 мая ожидается на уровне +18 °С на Закарпатье, минимальная +13 °С в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.

Так, в субботу осадки в Украине ожидаются почти на всей территории, кроме запада и частично центра страны. Дожди будет сопровождать ветер западных направлений с порывами до 9 м/с.

После дождливой и ветреной субботы , 8 мая, в Украину придет потепление — в начале следующей недели местами воздух прогреется до +25 °С.

До понедельника потеплеет еще на несколько градусов: максимальная дневная температура +25 °С на Закарпатье, минимальная +13 °С в Донецкой области.

На западе страны в субботу ожидается похолодание, днем +11...+13 °С, сильный ветер, с порывами до 9 м/с. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях — дожди. 9 мая потеплеет до +18 °С, 10 мая до +22 °С. Температура воды в реке Тиса возле Рахова +4 °С.

В южных областях 8 мая будет лить дождь, возможны порывы ветра до 8 м/с. 9—10 мая погода наладится, ожидается преимущественно ясное небо, днем до +18 °С. Температура воды в Черном море возле Одессы +13 °С. Возле Кирилловки Азовское море прогреется до +14 °С.

На востоке страны дожди пройдут 8 мая. В воскресенье, 9 мая, непогода будет бушевать в Донецкой и Луганской областях. Неделя начнется с потепления до +17 °С, небо будет ясным почти везде, но в Луганской области солнца будет не много.

В центральной и северной части страны 8 мая прохладно, +12...+14 °С днем, дожди, юго-западный ветер до 7 м/с. 9—10 мая активное потепление, ясная погода, в понедельник ожидаются комфортные +17...+18 °С, без осадков.

В Киеве в субботу, 8 мая, прохладно, дневная температура +12 °С, ветер западный до 8 м/с. 9 мая ненамного теплее, днем +14 °С, но дожди прекратятся и солнца будет больше. Настоящее тепло придет на следующей неделе, в понедельник будет +17 °С, легкий ветерок. Температура воды в Днепре +11 °С.

Отдельно синоптики предупредили, что на следующей неделе 14—15 мая ожидаются сильные магнитные бури.