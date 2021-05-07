Прогноз погоди: після травневих свят в Україну прийде потепління до +25 °С

Після дощової та вітряної суботи, 8 травня, в Україну прийде потепління — на початку наступного тижня подекуди повітря прогріється до +25 °С.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Так, у суботу опади в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків з поривами до 9 м/с.

У неділю — в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей. У цей день буде переважно сонячно, з незначною хмарністю. Максимальна денна температура 9 травня очікується на рівні +18 °С на Закарпатті, мінімальна +13 °С в Криму, в Донецькій та Луганській областях.