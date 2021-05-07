В Україні оголошено штормове попередження. Майже в усіх регіонах очікуються дощі з грозами

В Україні в західних, північних, більшості центральних і Одеській областях оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15—20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це повідомляють Держслужба з надзвичайних ситуацій і Укргідрометцентр.

У Київській області та Києві пориви вітру 15—18 м/с (I рівень небезпеки).

Синоптики попереджають, що на більшій частині країни очікуються дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +14 °С до +22 °С.

В Україну прийшов холодний атмосферний фронт циклону, центр якого розташований над Польщею і Білоруссю. У вихідні в Україні знову трохи похолодає.