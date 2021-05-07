В Украине объявлено штормовое предупреждение. ​​Почти во всех регионах ожидаются дожди с грозами

В Украине в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщают Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр.

В Киевской области и Киеве порывы ветра 15—18 м/с (I уровень опасности).

Синоптики предупреждают, что на большей части страны ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +14 °С до +22 °С.

В Украину пришел холодный атмосферный фронт циклона, центр которого расположен над Польшей и Беларусью. На выходные в Украине снова немного похолодает.