Синоптики предупредили о сильных ночных заморозках 9 мая

В Украине в ночь на 9 мая в большинстве областей ожидаются заморозки, однако днем будет тепло — от +13 до +18 °С.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в большинстве западных областей будут заморозки в воздухе 0...-3 °С (II уровень опасности).

В то же время в северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0...-4 °С (I уровень опасности).

Кроме этого, в Укргидрометцентре предупредили, что днем 9 мая на Левобережье ожидаются порывы северо-западного ветра 15—20 м/с (I уровень опасности).