Укргідрометцентр попередив про похолодання та дощі з грозами

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу, 12 травня, в більшості областей України очікується незначне похолодання , на заході країни буде до +26 °С.

Дощ, подекуди з грозою, синоптики прогнозують на Лівобережжі, у південних областях, а також удень у Карпатах. Вітер переважно східний, 5—10 м/с. Температура вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С, у західній частині +19...+24 °С, на Закарпатті до +26 °С.

У Києві в середу без опадів, вітер східний, 5—10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

У четвер, 13 травня, дощі, подекуди з грозами, перемістяться на Правобережжя, також опади прогнозують у північних областях. Вітер південно-східний, 7—12 м/с. Температура вночі +4...+9 °С, на Закарпатті +9...+12 °С, вдень +14...+19 °С, у південних і східних областях +18...+24 °С.

У Києві в четвер пройде короткочасний дощ, вітер південно-східний, 7—12 м/с. Вночі буде +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.